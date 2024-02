चमगादड़ों से दूर रहो, Disease X से बचो: वैज्ञानिकों की चेतावनी

डिसीज एक्स क्या है? What is Disease X? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक ऐसे अज्ञात रोगाणु को "Disease X" नाम दिया है, जो भविष्य में भयंकर वैश्विक महामारी फैला सकता है। फिलहाल कोरोना वायरस (Corona virus) , इबोला, मर्स और कई अन्य बीमारियों को गंभीर महामारी का खतरा माना जाता है। WHO समय-समय पर इस लिस्ट में बदलाव करता रहता है।

ज्यादातर बीमारियां जानवरों से आती हैं Most diseases come from animals शोध के मुताबिक पिछले 60 सालों में 335 नए रोगाणु सामने आए हैं, जिनमें से 60% जानवरों से फैले हैं। इनमें से 71% जंगली जानवरों से आए हैं। ये शोध कहता है कि "Disease X" भी किसी जानवर से ही आने की संभावना है। इसलिए इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के बीच संपर्क कम करना बहुत जरूरी है।

जंगलों को बचाना और वन्यजीव व्यापार रोकना जरूरी It is necessary to save forests and stop wildlife trade शोध के मुताबिक महामारियों को रोकने के लिए जंगलों को बचाना, वन्यजीव व्यापार रोकना, खेती में सावधानी बरतना और लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें समय और पैसा लगेगा लेकिन ये करना बहुत जरूरी है।

चमगादड़ों से दूर रहना जरूरी It is important to stay away from bats शोध कहता है कि खासकर चमगादड़ों से दूर रहना सबसे जरूरी है क्योंकि इनमें कई खतरनाक वायरस पाए जाते हैं। चमगादड़ों का शिकार करना, उनका मांस खाना, उनका व्यापार करना, उनकी गुफाओं में घूमना और उनके रहने की जगहों को खत्म करना बंद करना चाहिए। हालांकि चमगादड़ कीटों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।

जानवरों को दोष देना गलत शोधकर्ताओं का कहना है कि महामारियों के लिए जानवरों को दोष देना गलत है। असली समस्या इंसानों की हरकतों में है। हमें अपना व्यवहार बदलना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई थी।

वन्यजीव व्यापार पर रोक जरूरी पिछली कई बीमारियों की तरह कोरोना वायरस भी संभवतः चमगादड़ों से आया था। बाजारों में कई तरह के जानवरों को एक साथ रखने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वन्यजीव व्यापार को रोकने की कोशिशें नाकामयाब रहीं हैं, जिससे कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं।