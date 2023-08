शुभ कार्य पर निकलने से पहले क्यों खाते है दही चीनी , ये फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Published: Aug 05, 2023 01:21:26 pm Submitted by: Anjali pratap singh

miracle benefits of curd and sugar: अपने बड़ो से हम बचपन से सुनते आ रहे है की घर से निकलते वक्त हमे दही चीनी खाकर ही निकलना चाहिए इससे हमारे शुभ कार्य आसानी से बन जाते है । चाहे आप पेपर देने जा रहे हों या नयी नौकरी जॉइन करनी हो या किसी विदेशी यात्रा पर घूमने ही क्यों न निकल रहे हों इन सब में हमें यही सलहा दी जाती है की हम घर से दही खाकर निकलना चाहिए ।

