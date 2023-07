जिले में 7 अगस्त से शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष, 3 चरणों में होगा आयोजित

Submitted by:

अलवरPublished: Jul 15, 2023 11:10:04 am

अलवर जिले में 7 अगस्त से टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर परलाभान्वित किया जाएगा।

Mission Indradhanush will start in Alwar district from August 7