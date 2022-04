Health Tips: मच्छरों के कारण होती हैं ये गंभीर संक्रामक बीमारियां, जाने इनके लक्षण और बचाव

Health Tips: मानसून में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं हो पता तो ये जानलेवा भी साबित हो जाती है।

Health Tips: गर्मियों के मौसम में बारिश का होना गर्मी से राहत तो देती ही है, लेकिन साथ में यह बारिश कई बार बीमारियों का कारण भी बन जाती है। क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादातर मच्छर का खतरा बढ़ जाता हैं, जो कि कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां की वजह बन जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतें और इस दौरान मच्छरों से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करे, ताकि आप इन बीमारियों से भी बच सके। आइए जानते है आखिर मच्छर के काटने से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनके लक्षण और बचाव क्या होते है

Mosquitoes cause diseases dengue, malaria, chikungunya, know its symptoms and prevention