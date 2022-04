मुंह और दांत की बीमारियों से दिल से लेकर मस्तिष्क तक को होता है खतरा, ऐसे रखें ओरल हाइजीन

क्या आपको पता है कि आपके दांत और मुंह की समस्याएं भी आपके शरीर के अंगों को बीमार कर सकते हैं? दिल से लेकर मस्तिष्क और लिवर से लेकर प्रेग्नेंसी तक में मुंह से जुड़ी समस्याएं जटिलताएं पैदा करती हैं।

Published: April 08, 2022 08:24:03 am

अगर आपके मुंह से बदूब, दांत में किसी तरह की परेशानी या मसूड़ों में दिक्कत है तो आपको इसके बिलकुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मुंह की बीमारी किसी ने किसी बीमारी का संकेत होती है और कई बार ये बीमारी दूसरी बीमारी की वजह भी बन सकती है। तो ओरल हेल्थ को लेकर बेहद सचेत रहने की जरूरत है।

मुंह के साथ मसड़े, दांत और जीभ को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए और इनकी खराबी से क्या दिक्कते आती हैं, चलिए जानें।

ओरल हेल्थ के कारण होने वाली अन्य समस्याएं-Problems due to oral health

हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का खतरा-risk of heart disease or stroke

पीरियोडोंटल बीमारी मुंह की सबसे कॉमन बीमारी होती है, इसमें मूसड़ों डैमेज होने लगते हैं और जॉबोन को खतरा होने लगता है। मसूड़ों से खून आना,बदबू आदि इसके लक्षण होते हैं। इस बीमारी से दिल और स्ट्रोक का खतरा होता है। मसूड़े से निकलकर इसके प्लाक और बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ जाते हैं और बैक्टीरिया धमनियों में पहुंचकर दिल के दौरे का जोखिम बढ़ा सकता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से इसका असर आपके मस्तिष्क पर हो सकता है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में परेशानी- Problems with blood sugar control

डायबिटीज के मरीज को अगर मुंह से जुड़ी समस्या हो तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। असर में, डायबिटीज के मरीजों में किसी न किसी तरह की पीरियोडॉन्टल बीमारी या दांतों की समस्या होती है। मुंह का संक्रमण खून में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे परेशानी बढ़ती है।

प्रेग्नेंसी में समस्या पैदा करता है-problems in pregnancy

प्रेग्नेंसी में शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं और मुंह की बीमारियां से हाईजैनिक प्रॉब्लम के साथ कई और रिएक्शन कर सकते है। रक्त के माध्यम से बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।

सांस संबंधी समस्याएं- Respiratory problems

मुंह की गंदगी के कारण आपकी सांसों से दुर्गंध तो आती ही लेकिन क्या आपको पता है कि ओरल हाइजीन न रखने के कारण आपके फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है और इसका सीधा असर आपके श्वसन तंत्र पर पड़ता है। इससे आपको गंभीर ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक निमोनिया से पीड़ित होने का खतरा बना रहता है।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान - Take Care of these things

1. साल में अगर आप दो बार ओरल हेल्छ चेकअप के लिए जाते हैं, तो बाकी के बचे दिनों में आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप पूरे दिन में दो बार जरूर ब्रश करें।

2. कुछ भी खाने के बाद दांतों को अच्छे से साफ करें क्योंकि फंसे हुए खाने के कारण, दांत में कीड़े लग सकते हैं। खासकर मीठा खाने के बाद दांत और मुंह को अच्छे से साफ जरूर करें।

3. आपको ब्रश भी बिल्कुल सही तकनीक से करना चाहिए। आपको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से अपने पूरे दांत को साफ करना चाहिए। इसके लिए आप दांतों को फ्लॉस भी कर सकते हैं।

4. फलों, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स का उचित मात्रा में सेवन करें। अच्छे से पानी पिएं। 5. इसके अलावा दांतों को साफ करने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है और आपको खाने का टेस्ट भी कम आ सकता है।

बस इन बातों का ध्यान रखकर आप आपने दांत या मसूड़े ही नहीं पूरे शरीर काे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें