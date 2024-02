रात को सोते समय मुंह में मुलेठी रखने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप

मुलेठी के फायदे



मुलेठी (Mulethi,) , जिसे यश्तिमधु या जेष्ठमधु भी कहा जाता है, एक प्राचीन जड़ी-बूटी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश में किया जाता है। लोग इसे आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इस लेख में हम आपको मुलेठी के फायदे (benefits of Mulethi,) , नुकसान और सेवन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएँगे।मुलेठी के फायदों के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि असल में मुलेठी है क्या (what is mulethi)।