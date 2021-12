मल्टीविटामिन सेहत के लिए होते हैं बेहद अच्छे, लेकिन बिना डॉक्टर कि सलाह के न करें इनका सेवन

मल्टीविटामिन्स जिनका सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि इनका ज्यादा सेवन या गलत सेवन शरीर को नुकसान भी पंहुचा सकता है,इसलिए हमेसा डॉक्टर की सलाह से ही इनका सेवन करें।

नई दिल्ली। आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी ही रहती है लेकिन यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अपने इम्युनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में कई लोग मल्टीविटामिन्स युक्त कई सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। ये मल्टीविटामिन सेहत के लिए ऐसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इसके ज्यादा सेवन से या गलत सेवन से आपको कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इनका सेवन करना चाहिए ताकि ये शरीर में फायदा पहुचाएं और आपके शरीर से कई बीमारियां भी दूर रहे।

multivitamins are good for body but take them only with help of doctor