मशरूम बहुत सवादिस्ट सब्ज़ियों में से एक माना जाता है। और इन दिनों बाजार में मशरूम खूब ज्यादा मिल रही है। ये उन सब्जियों में से एक है जो अपने लाजवाब स्वाद के कारण कई लोगों को पसंद आती है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है। जहां कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके सब्जी बनाना पसंद करते हैं वहीं कुछ लोग इसे पिज्जा या फिर पास्ता में टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मशरूम में विटामिन बी और कॉपर, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स से भरपूर है

Mushroom is very beneficial for the skin