मच्छरों से हैं परेशान तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, आपसे दूर रहेंगे मच्छर

गर्मी का मौसम आते ही घरों में मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे में बाजार में मौजूद केमिकल्स, स्प्रे और रिफिल्स भी बेअसर होने लगते हैं। पर आप कुछ घरेलू उपायों को अपना कर मच्छरों को दूर भगा सकते हैं।

Updated: March 17, 2022 08:30:09 am

मच्छर एक ऐसी प्रजाति जो कभी दिन में तो कभी रात में आपको परेशान करते हैं। ये रात को आपके कानों में गूँजते हैं, आपका खून चूसते हैं, आपको काटते हैं। आप इनसे बचने के लिए कभी कॉइल लगाते हैं तो कभी जेल पर फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये खत्म होने की बजाय हर रात और बढ़ जाते हैं क्या आपको पता है इन्हें प्राकृतिक तरीके से खत्म किया जा सकता है।

Natural Ways to Get Rid of Mosquitoes