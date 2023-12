नाक में मौजूद बैक्टीरिया से बना नया एंटीबायोटिक, बीमारियों से बचाने में कर सकता है कमाल

Submitted by:

जयपुरPublished: Dec 28, 2023 11:45:44 am

जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है! उन्होंने पहली बार, हमारे नाक से ही एक नया एंटीबायोटिक पदार्थ ढूंढ निकाला है. इसका नाम है 'एपिफैडिन'. ये पदार्थ एक खास तरह के बैक्टीरिया, 'स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस', से निकलता है. ये बैक्टीरिया हमारे नाक की अंदरूनी दीवारों पर पाए जाते हैं.

New antibiotic found in human nose, could kill drug-resistant bacteria