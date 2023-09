कोरोना के बाद आंत्रिक स्वास्थ्य पर IBS का खतरा: अमेरिकी वैज्ञानिकों का नया शोध

जयपुरPublished: Sep 30, 2023 04:45:11 pm Submitted by: Manoj Kumar

New Gastrointestinal Diseases Study May Shed Light on Long Covid : अमेरिका में एरिजोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कोरोना के बाद होने वाली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों, विशेष रूप से चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (irritable bowel syndrome), पर एक नया शोध कर रहे हैं। इस शोध में 9,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोरोना के बाद कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इससे होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव और उपचार क्या हैं।

