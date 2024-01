अमेरिका के मैसाचुसेट्स आई एंड ईयर इन्फर्मरी की टीम ने दिसंबर 2022 में पहली बार मानव पर हुए क्लिनिकल परीक्षण में चीन के छह बच्चों को जीन थेरेपी दी। अब जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित परिणामों में पाया गया कि जीन थेरेपी OTOF (ओटोफेरलिन) जीन के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले ऑटोसोमल रिसेसिव बहरेपन के एक विशिष्ट रूप, जिसे DFNB9 कहा जाता है, के रोगियों के लिए एक प्रभावी उपचार है।

New Gene Therapy Gives Hearing Back to Kids with Inherited Deafness