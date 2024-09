New Guidelines for NAFLD : गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम

New Guidelines for NAFLD : भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग (Non alcoholic fatty liver) के लिए संशोधित परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए।