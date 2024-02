Good News :सलाइवा से 5 सेकंड में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाएगा नया सेंसर

Health News: अच्छी खबर! वैज्ञानिकों ने एक ऐसा छोटा उपकरण बनाया है जो सिर्फ लार की एक बूंद से 5 सेकंड में ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा सकता है। यह ना सिर्फ सस्ता है बल्कि इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। अभी तक ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड या MRI जैसे टेस्ट करवाने पड़ते थे। ये टेस्ट महंगे होते हैं, बड़ी मशीनों की जरूरत होती है और कई बार इनमें रेडिएशन का इस्तेमाल भी होता है।

