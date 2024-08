Digital Health : डिजिटल स्वास्थ्य में नया युग: सरकार ने लॉन्च किया NMR Portal

प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल विजन की दिशा में एक कदम A step towards Prime Minister Modi’s digital vision प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस लक्ष्य की दिशा में एनएमआर पोर्टल (NMR Portal) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जे.पी. नड्डा ने पोर्टल के उद्घाटन के दौरान कहा, “एनएमआर डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा होगा, जो उनकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।”

पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और राज्य चिकित्सा परिषदों की भूमिका एनएमआर पोर्टल (NMR Portal) पर पंजीकरण प्रक्रिया को निरंतर सुधारने और ऑनलाइन रजिस्टर को अपग्रेड करने की योजना है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एसएमसी से सक्रिय भागीदारी और पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की, क्योंकि उनकी भूमिका एनएमआर की सफलता में महत्वपूर्ण होगी।

भविष्य की योजनाएँ: अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रजिस्टर पोर्टल स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भी इसी प्रकार का रजिस्टर पोर्टल शुरू करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह कदम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया जा रहा है।

एनएमआर का महत्व और प्रभाव Accurate and Authentic Doctor Data Now at Your Fingertips with NMR Portal अनुप्रिया पटेल ने एनएमआर पोर्टल (NMR Portal) के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि अब तक डॉक्टरों की जानकारी बिखरी हुई थी, जिसे संशोधन और अपडेशन की आवश्यकता थी। एनएमआर पोर्टल इस जानकारी को एक जगह संकलित करेगा, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया आसान और सटीक हो जाएगी।

प्रतापराव जाधव ने एनएमआर पोर्टल के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे देश में डॉक्टरों की जानकारी का एक गतिशील और प्रामाणिक डेटाबेस तैयार होगा। यह पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार लाएगा और लोगों के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास को बढ़ाएगा।

एनएमआर पोर्टल का लॉन्च भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल डॉक्टरों की जानकारी को व्यवस्थित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार करेगा। सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।