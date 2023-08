समय पर भोजन ना करने से शरीर को हो सकते है बुरे दुष्प्रभाव !

जयपुरPublished: Aug 12, 2023 06:21:14 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Not eating on time can cause bad side effects to the body:कुछ विशेषज्ञों दृष्टि से बताया जाए। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय कि कमी की वजह से लोग सही वक्त पर खाना नही खा पाते। और वक्त नही मिलने कि वजह से अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ ऐसा खा लेते है। जिसे खाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता पर इसके बहुत से नुकसान उठाने पढ़ सकते हैं। जिसके कारण सेहत खराब हो सकती है। और इसका दुष्प्रभाव शरीर पर पपड़ता है। अगर अपको इससे बचाव करना है। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। भोजन सही समय पर करें। ताकि पेट से जुड़ें रोगों से बचा जा सके।

Not eating on time can cause bad side effects to the body

