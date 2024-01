बैन हुए ऐप्पल वॉच फीचर ने बचाई यात्री की जान

Submitted by:

एक लंदन के डॉक्टर ने हवा में एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई! उन्होंने कैसे किया? Apple वॉच की एक खासियत का इस्तेमाल करके, जो अब ब्लॉक कर दी गई है।

oc Uses Banned Apple Watch Feature to Save Passenger on Plane