ओमिक्रॉन बीए.5 अन्य कोविड वेरिएंट्स और फ्लू से ज्यादा जानलेवा

न्यूयॉर्क: अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के एक नए अध्ययन के अनुसार, ओमिक्रॉन बीए.5 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु अन्य कोविड-19 वेरिएंट्स या फ्लू से संक्रमित मरीजों की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

Omicron BA.5 more deadly than other Covid variants and flu