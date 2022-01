ऑमिक्रॉन अब तक दर्ज किया गया सबसे संक्रामक वायरस है

एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ के अनुसार, ऑमिक्रॉन अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिक संक्रामक वायरस बन गया है, यहां तक कि अत्यधिक संक्रामक खसरे से भी ज्यादा।

नई दिल्ली। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रॉबी भट्टाचार्य के अनुसार, ऑमिक्रॉन अब तक का सबसे संक्रामक वायरस बन गया है, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि यह "अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैलता है"।

COVID-19 के इस प्रकार के कारण नए मामलों का विस्फोट हुआ है। पहली बार पता चलने के ठीक एक महीने बाद, यह दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली संक्रमण बन गया है। वास्तव में, कई देशों में, इसके परिणामस्वरूप पूरी महामारी से सबसे अधिक संक्रमण हुए हैं।

