Oral Hygiene: मीठा खाने के बाद कुल्ला करना न भूलें

बच्चे की ओरल हाइजीन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि उम्र बढऩे के दौरान दूध के दांत गिरने वाले होते हैं, लेकिन उनका भी रखरखाव बेहद आवश्यक है। बच्चे चॉकलेट-बिस्किट ज्यादा खाते हैं। इससे कैविटी या दांतों में कीड़ा लगने की आशंका होती है। इसलिए ओरल हाइजीन को लेकर अवेयर रहें।

Oral Hygiene: After eating sweets do not forget to rinse your mouth