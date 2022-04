वजन बढ़ने के साथ पीरियड्स के समय होता है असहनीय दर्द, तो पीसीओएस का है संकेत, इन घरेलू उपायों से मिलेगा दर्द में आराम

वजन बढ़ने के साथ पीरियड्स के समय होता है असहनीय दर्द, तो पीसीओएस का है संकेत, इन घरेलू उपायों से मिलेगा दर्द में आराम

महिलाओं में बहुत कॉमन बीमारी है पीसीओएस (PCOS), लेकिन इसके कष्ट बहुत होते हैं। हालांकि सही डाइट (Balance Diet), एक्सरसाइज (Exercise) से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं तो आपके लिए ये घरेलु नुस्खे (Pain Relief Home Remedies) रामबाण साबित हो सकते हैं।

Published: April 06, 2022 04:00:21 pm

कई महिलाएं पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) से पीड़ित होती हैं। इसे पीसीओडी भी कहा जाता है। पीरियड्स के समय महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे समय में कुछ घरेलू उपचार बहुत काम आ सकते हैं।

पीसीओएस का क्या कारण है ? - What is PCOS Cause

यह ओवरी से संबंधित एक समस्या है जिसमें महिलाओं के शरीर में हार्मोन असुंतलन होने लगता है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की बजाय मेल हार्मोन (एण्ड्रोजन) का स्तर बढ़ने लगता है। पीसीओएस होने पर अंडाशय में कई गांठे (सिस्ट) बनने लगती हैं।

पीसीओएस के लक्षण - PCOS Symptoms

अनियमित पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, पीरियड् का न होना, बांझपन, पेट में दर्द, पीरियड्स के समय दर्द, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, आदि समस्या दिखती हैं।

पीसीओएस में इन घरेलू उपचार से मिलेगा आराम- PCOS Pain Relief Home Remedies 1. जीरा पानी - जीरा पानी पीसीओएस की समस्या को कम करने के साथ वेट भी कम करता है। जीरा पानी प्रोटीन, हेल्दी फैट, आयरन, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर और विटामिन ई में समृद्ध होता और ये फिमेल हार्मोन को बूस्ट करता है।

2. मेथी का पानी -मेथी पानी त्वचा, बालों और हार्मोनल दिक्कतों में बहुत कारगर होता है। मेथी को रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन से खाने और इसका पानी पीने से पीसीओएस में आराम मिलता है। साथ ही अंडाशय और नियमित चक्र में सुधार के साथ वेट भी कम होता है।

3. सेब का सिरका- सेब का सिरका वजन कम करने के साथ पाचन प्रक्रिया को सुधारकर शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को गर्म पानी में मिलाकर रोज सुबह पीने से गर्भाशय में सिस्ट का विकास रुकता है।

4. बेल का रस-बेर का रस पीसीओएस का रामबाण इलाज है। यह हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंट दोनों को मैनेज करने में मदद करता है। 5. मोरिंगा वाटर-रोजाना सोने से पहले या बाद में एक कप पानी में मोरिंगा मिलाकर पीने से त्वचा की सेहत में सुधार होता है और पीसीओएस से बचाव होता है। यह एण्ड्रोजन लेवल को कम करने में मदद करता है जिससे मासिक धर्म स्वास्थ्य में सुधार होता है।

इन उपायों के साथ एक्सरसाइज और डाइट पर विशेष ध्यान देकर इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

