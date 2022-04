शराब के साथ भूलकर भी न खाएं, न मिलाएं ये चीजें, जानलेवा हो सकती है साबित

शराब (alcohol) पीना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जानलेवा तब और बन जाता है, जब इसके साथ कुछ प्रतिबंधित चीजें खाई या पी जाती हैं। शराब के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए (What to eat and what not to eat with alcohol), ये पता होना बेहद जरूरी है।

Updated: April 07, 2022 02:36:45 pm

शराब पीना लिवर से लेकर किडनी तक के लिए हानिकार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव अलकोहल का इनपर ही होता है। लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों का बड़ा कारण शराब होता है। अमूमन शराब के साथ लोग अक्सर ऐसी चीजें लेते हैं जिससे लिवर और डैमेज होता है।

शराब के साथ स्नैक्स यानी चखना बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। कई बार शराब के साथ लिया जाने वाला स्नैक्स तुरंत मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक, फूड प्वाइजनिंग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए जानें, अलकोहल के साथ क्या चीजें बिलकुल नहीं लेनी चाहिए।

शराब के साथ इन चीजों का सेवन कभी न करें- Never consume these things with alcohol शराब के साथ अन्य मादक पदार्थ-other intoxicants with alcohol

शराब के साथ कभी भी दूसरी नशीली चीजें बिलकुल नहीं लेनी चाहिए। इससे स्ट्रोक और अटैक का खतरा बढ़ता है। दो नशा साथ लेने से अचानक से नर्वस ब्रेकडाउन या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।

चिप्स या ऑयली फूड- chips or oily food

अल्कोहल के साथ चिप्स, ऑयली स्नैक्स खाना भी नुकसानदायक होता है। चिप्स या किसी भी तली भुनी चीज खाने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है। वही, शराब के साथ ऑयली फूड लिवर को खराब करने का काम करता है।

फ्राइड ड्राइफ्रूट भी है नुकसानदायक- fried dryfruit is harmful

आमतौर पर लोग शराब के साथ फ्राइड मूंगफली, काजू आदि खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है और इसके कारण भूख नहीं लगती। शराब पीने के बाद अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको गैस या कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, हैंगओवर की मुख्य कारण भी यही होता है।

सोडा या कोल्ड ड्रिंक से बनाएं दूरी- soda or cold stay away from drinks

शराब के साथ अक्सर कोल्ड ड्रिंक व सोडा मिलकर पीते हैं लेकिन यह नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, इनके सेवन से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और इससे डीहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। कई बार कॉकटेल के चक्कर में लाेग गलत माप में दो से तीन ड्रिंक मिला लेते हैं। ये स्ट्रोक या हाट अटैक का खतरा पैदा कर सकता है।

शराब के साथ क्या लिया जा सकता है- what can be taken with alcohol शराब के साथ हेल्दी स्नैक्स खाएं। जैसे फ्रूट्स सैलेड, या भूनी हुई चीजें। कभी भी शराब खाली पेट न पीएं। कुछ खाने के बाद ही इसे पीने से इसके होने वाले नुकसान थोड़े कम हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

