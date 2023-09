Pfizer and Moderna कोविड के नए स्ट्रेन के लिए बूस्टर शॉट्स को मंजूरी, जल्द होगे उपलब्ध : सीडीसी पैनल की मंजूरी

जयपुरPublished: Sep 14, 2023 11:00:57 am Submitted by: Manoj Kumar

Pfizer and Moderna approve booster shots for new strains of Covid : पूरी दुनिया के लोगों को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के संघर्ष में एक बड़ी क़दम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक समुदाय नए उपविषयों और लक्षणों के साथ नए रूपों में वायरस के संस्करणों की चिंता कर रहे हैं।

covid vaccine

Pfizer and Moderna approve booster shots for new strains of Covid : पूरी दुनिया के लोगों को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के संघर्ष में एक बड़ी क़दम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक समुदाय नए उपविषयों और लक्षणों के साथ नए रूपों में वायरस के संस्करणों की चिंता कर रहे हैं। साथ ही, वैक्सीनेशन के माध्यम से उपाय ढूँढ़ने के लिए लगातार उन्नत वैक्सीन तक पहुँचाने के लिए नए उपाय तलाश रहे हैं।