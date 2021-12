कोविड-19 के खिलाफ फाइजर की गोली अन्य दवाओं के साथ लेने पर खतरनाक हो सकती है

पैक्सलोविड कॉकटेल की बात करें तो इसमें दो टैब होते हैं, एक एंटीवायरल और एक टेबलेट रटनवील। वहीं FDA ने गंभीर किडनी और लिवर की बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए पैक्सलोविड(Paxlovid की सिफारिश नहीं की है।

Updated: December 27, 2021 10:18:19 am

नई दिल्ली। हाल ही में विशेषज्ञों ने बताया है कि कोविड के खिलाफ एंटीवायरल गोलियां, सभी के लिए सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, फार्मासिस्टों और डॉक्टरों ने गोलियों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अन्य दवाओं के साथ लेने पर ये गोलियां जानलेवा भी हो सकती हैं, एनसीबी की रिपोर्ट।

फ़ूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने हाल ही में दो गोलियां दी हैं- फाइजर के पैक्सलोविड और मर्क के मोलनुपिरवायर।

पैक्सलोविड का उपचार वहीं पांच दिनों में ली गई दो गोलियों का एक कॉम्बिनेशन है।

Pfizer's pill against Covid can be dangerous