वजन घटाने वालों के लिए खुशखबरी, दवा कंपनी Lilly ने कीमतों में कि कटौती

अब नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत, सबसे कम खुराक, 2.5 मिलीग्राम की एक महीने की आपूर्ति की कीमत 33496 रुपये होगी, जबकि 5 मिलीग्राम की खुराक की एक महीने की आपूर्ति की कीमत 46089 रुपये होगी। कम कीमत वाली खुराकें केवल लिली (Lilly) के टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म, लिलीडायरेक्ट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएंगी और वे बीमा द्वारा कवर नहीं की जाएंगी।

लिली से निराश उपयोगकर्ता को देखते हुए कीमतों में कटौती Lilly cuts prices in light of disappointed users निराश ज़ेपबाउंड उपयोगकर्ता कुछ समय से शीशी के विकल्प की वकालत कर रहे थें, क्योंकि उनका मानना ​​है कि लिली (Lilly) की चल रही आपूर्ति समस्याएँ ऑटो-इंजेक्टर पेन के लिए आवश्यक जटिल विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं। कुछ रोगियों ने इसके बजाय वजन घटाने वाली दवा के मिश्रित संस्करणों की ओर रुख किया, जो आम तौर पर शीशियों में आते हैं और कम महंगे होते हैं।

अधिकांश मरीज़ अभी भी लिली की दवा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे : हर्टाडो एंड्रेडे Most patients will still not be able to afford Lilly’s drug: Hurtado Andrade हर्टाडो एंड्रेडे ने कहा कि केवल सबसे कम खुराक की कीमतों में कटौती करने का कदम भी उल्टा पड़ सकता है। लोगों को कम खुराक तक सीमित रहने के बारे में नकारात्मक महसूस हो सकता है, जबकि अधिक प्रभावी विकल्प अमीर और उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं। उन्होंने ने आगे कहा कि हम लोगों को केवल आशा का स्वाद चखा रहे हैं।

लिली : की कम कीमत वाली शीशियां कौन कर सकता है प्राप्त Lilly: Who can get low-cost vials लिली ने कहा कि ज़ेपबाउंड की कम कीमत वाली शीशियाँ मरीजों को एक और विकल्प प्रदान करेंगी, खास तौर पर बिना बीमा वाले लोगों को, जिनके बीमा में दवा की लागत शामिल नहीं होगी या जो कंपनी के छूट बचत कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं हैं। ज़ेपबाउंड के बचत कार्यक्रम में मेडिकेयर और मेडिकेड जैसे सरकारी बीमा कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोग शामिल नहीं हैं।