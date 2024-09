Post Covid Symptoms : लगातार खांसी और गले की परेशानी से बढ़ सकता है स्ट्रोक का खतरा

अध्ययन में चौंकाने वाले नतीजे Chronic Cough Post-Covid? Your Heart Might Be at Risk Chronic cough after Covid : साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि गले से जुड़े लक्षणों वाले मरीजों में बैरोरिफ्लेक्स सेंसिटिविटी में कमी देखी गई है। यह एक ऐसा मापक है जो यह बताता है कि ब्लड प्रेशर में बदलाव के प्रति व्यक्ति की हृदय गति कितनी संवेदनशील है।

वैगस नर्व का अहम रोल Chronic cough after Covid : शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे वैगस नर्व का महत्वपूर्ण रोल है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। यह नर्व हवाई मार्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जैसे कम जरूरी कार्यों को दरकिनार कर देती है।



"हमारे जीने के लिए जरूरी है कि गला हर बार जब हम निगलते हैं, तो वायु और भोजन के मार्गों को अलग रख सके। लेकिन जब ये रिफ्लेक्स खराब हो जाते हैं, जैसे कि कोविड के बाद या रिफ्लक्स के कारण, तो गले का नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे गले में गांठ जैसा महसूस होना, गले की सफाई और खांसी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं," लीड लेखक और साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेजा नौराई ने कहा।

बैरोरिफ्लेक्स सेंसिटिविटी और दिल की बीमारी का संबंध जामा ओटोलरिंगोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, गले के खराब रिफ्लेक्स वाले मरीजों में हृदय की बैरोरिफ्लेक्स सेंसिटिविटी भी कम होती है। यह स्थिति भविष्य में दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती है।

23 मरीजों पर अध्ययन अध्ययन में 23 मरीजों को शामिल किया गया, जिन्हें गले और श्वसन मार्ग से जुड़ी समस्याएं थीं, जैसे कि दम घुटना, लगातार खांसी, और निगलने में दिक्कत। इनके हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, और बैरोरिफ्लेक्स सेंसिटिविटी की तुलना 30 गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के मरीजों से की गई, जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं थीं।

गले के मरीजों में पाया गया अधिक जोखिम शोध में पाया गया कि गले से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की हृदय गति अधिक और ब्लड प्रेशर कम रहता है। साथ ही, इन मरीजों में बैरोरिफ्लेक्स सेंसिटिविटी भी कम थी। यह स्थिति भविष्य में दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है।

स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत यह अध्ययन हमें मरीजों को संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। प्रोफेसर नौराई का मानना है कि अगर गले की समस्या को ठीक किया जा सके, तो वैगस नर्व को शरीर के अन्य हिस्सों को सेवाएं देने के लिए मुक्त किया जा सकता है।

इस प्रकार, गले की लगातार समस्या (Chronic cough after Covid) को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ-साथ समय पर चिकित्सा परामर्श लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में दिल के दौरे या स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सके।