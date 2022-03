स्विमिंग से अब स्किन नहीं होगी डार्क, बाल से लेकर कान और आंख तक ऐसे रहेंगे सुरक्षित

Tips and Tricks for Bathing in Swimming Pool: गर्मियां आते ही स्विमिंग करने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन पूल में क्लोरिन के कारण बाल और स्किन के खराब होने के कारण स्विमिंग की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहां आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहे हैं, जिससे आप बेफिकरी के साथ स्वमिंग कर सकते हैं। न स्किन खराब होगी न बाल और न ही नाखून।

Published: March 16, 2022 11:18:50 am

पूल में नहाना कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। बाल-स्किन और नाखून के साथ कई और इंफेक्शन बैठे-बिठाए पूल से मिल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ सावधानी के साथ स्विमिंग की जाए तो समस्या से बचा भी जा सकता है और स्विमिंग के साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है।

पूल में बहुत अधिक समय बिताने से केवल उंगलियां ही प्रनी नहीं होती हैं, बल्कि स्किन और बाल पर क्लोरिन का पानी बहुत नुकसान करता है। स्किन काली होने के साथ रुखी हो जाती है, जबकि बाल भी रुखे और चमकहीन हो जाते हैं।





स्विमिंग से स्किन अब नहीं होगी काली, क्लोरिन से बाल से लेकर कान और आंख तक जानें कैसे बचांए

क्लोरीन एक ऐसा केमिकल है, जो पूल में डाला जाता है ताकि उसमें बनने वाले बैक्टीरिया से आपको बचाया जा सके।

पूल में ज्यादा समय रहने के नुकसान

पूल में एक घंटे से अधिक का समय बिताते हैं तो आपको कुछ रैडिकल अंतर नजर आएंगे। स्किन ड्राय होने लगेगी और बाल ग्रीसी होने लग जाएंगे। नाखुन ब्रिटल हो जाते हैं। तो चलिए जानें कि क्लोरीन का असर कैसे कम कर स्किन और बाल के साथ नाखून को बचाया जा सके।

स्विमिंग से पहले जानिए किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

पूल में उतरने से पहले करें ये काम- पूल में आप जब भी उतरें याद रखें आपको अपने स्किन पर सन प्रोटेक्शन जरूर लगा होना चाहिए। भले ही आप दिन में स्विमिंग करें या शाम को स्किन पर आपके वाटरप्रूव एसपीएफ लगा होना चाहिए। एसपीएफ करीब 40 से उपर हो। पूल में उतरने के करीब 15 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना चाहिए। इससे स्किन के कालेपन को रोक सकते हैं, लेकिन ड्रायनेस को दूर करने के लिए पूल से निकलने के बाद शॉवर लेना जरूरी होगा। इसके बाद विटामिन ई युक्त क्रीम का यूज करना चाहिए। - पूल में आप जब भी उतरें याद रखें आपको अपने स्किन पर सन प्रोटेक्शन जरूर लगा होना चाहिए। भले ही आप दिन में स्विमिंग करें या शाम को स्किन पर आपके वाटरप्रूव एसपीएफ लगा होना चाहिए। एसपीएफ करीब 40 से उपर हो। पूल में उतरने के करीब 15 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना चाहिए। इससे स्किन के कालेपन को रोक सकते हैं, लेकिन ड्रायनेस को दूर करने के लिए पूल से निकलने के बाद शॉवर लेना जरूरी होगा। इसके बाद विटामिन ई युक्त क्रीम का यूज करना चाहिए।

बाल की ऐसे करें देखरेख-पूल में टाइम स्पेंड करने से बाल रुखे, रंगहीन होते हैं। साथ ही कई लोगों में इचिंग भी होती है। ऐसे में इसे बचने के आप पूल में हमेशा कैप लगाकर ही उतरें। अगर आप कैप यूज नहीं कर रहे तो बालों पर लिवइन कंडिशनर का यूज करें। पूल से निकलने के बाद बालों को शैंपू से धो कर उस पर हेयरमास्क जरूर लगाएं।

आंखों को बचाने के लिए-आंखों को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप चश्मे का यूज करें। क्योंकि आई इंफेक्शन का खतरा रहता है। कई बार पूल का हार्ड वाटर आईज को नुकसान पहुंचाता है।

ईयर प्लग पहने- कान में पानी जाएंगा तो तय है कि नमी से कान में फंगल इंफेक्शन हो जाए। इसलिए पूल में जाने से पहले कान में ईयरप्लग जरूर लगाएं।





पोस्ट-स्विम केयर टिप्स

स्किन के लिए- पूल से बाहर आने के बाद नार्मल वाटर से शॉवर जरूर लें। याद रखें पूल में जाने से पहले और निकलने के बाद दोनों ही समय शॉवर लेना जरूरी होता है। तुरंत शॉवर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी पर लगा क्लोरिन तुरंत हट जाए। माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करते हुए बॉडी और बाल से क्लोरिन हटाना चाहिए। शॉवर के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। इस बार अगर आप ज्यादा मॉइश्चराइजर लगाएं तो अच्छा है। ध्यान रखें कि आप अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से मॉइश्चराइजर लगाएं और स्किन के पतले हिस्से जैसे कि आंखें, कोहनी और क्यूटिकल्स पर अधिक ध्यान दें। इसके बाद दोबारा से अपनी स्किन पर मॉइश्चराइजर लगाएं।

बाल के लिए- पूल से बाहर आने के बाद क्लैरिफाइंग शैंपू का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। अपनी स्कैल्प पर इसे बहुत अधिक स्क्रब ना करें क्योंकि इससे इरिटेशन हो सकती है। इसके बाद बालों को अच्छे से साफ पानी से धो लें और अंत में लीव-इन कंडीशनर लगाएं। - पूल से बाहर आने के बाद नार्मल वाटर से शॉवर जरूर लें। याद रखें पूल में जाने से पहले और निकलने के बाद दोनों ही समय शॉवर लेना जरूरी होता है। तुरंत शॉवर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी पर लगा क्लोरिन तुरंत हट जाए। माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करते हुए बॉडी और बाल से क्लोरिन हटाना चाहिए। शॉवर के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। इस बार अगर आप ज्यादा मॉइश्चराइजर लगाएं तो अच्छा है। ध्यान रखें कि आप अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से मॉइश्चराइजर लगाएं और स्किन के पतले हिस्से जैसे कि आंखें, कोहनी और क्यूटिकल्स पर अधिक ध्यान दें। इसके बाद दोबारा से अपनी स्किन पर मॉइश्चराइजर लगाएं।- पूल से बाहर आने के बाद क्लैरिफाइंग शैंपू का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। अपनी स्कैल्प पर इसे बहुत अधिक स्क्रब ना करें क्योंकि इससे इरिटेशन हो सकती है। इसके बाद बालों को अच्छे से साफ पानी से धो लें और अंत में लीव-इन कंडीशनर लगाएं।

नेल केयर- क्लोरीन के नियमित कॉन्टेक्ट में आने से आपके नेल ब्रिटल और डैमेज हो जाते हैं। इनकी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए एसटोन नेल एनामेल रिमूवर से बचें। अपने नेल्स पर ऑलिव ऑयल से मसाज करें ताकि आपके नेल्स सुरक्षित रहें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें