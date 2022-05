क्या दवा भी कम नहीं कर पा रही कोलेस्ट्रॉल? तो इसके पीछे मेडिसिन लेने का हो सकता है ये गलत तरीका

Way to take cholesterol medicine: अगर आप दवा से कोलेस्ट्रॉल कम करने का प्रयास कर रहे और फिर भी ये काम नहीं कर रही, तो इसके पीछे दवा लेने का गलत तरीका जिम्मेदार हो सकता है।

Published: May 15, 2022 08:11:23 am

धमनियों में जमा मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करने लगता है तो ये खतरे की घंटी होती है। नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल आसानी से नहीं निकलता, लेकिन दवा के बाद भी ये कम नहीं हो रहा तो आपको दवा लेने के तरीके को बदलना होगा।

Right time to take cholesterol medicine, LDL increases Reason

कोलेस्ट्रॉल की दवा ब्लड में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है क्योंकि यह आपकी धमनियों की दीवारों से चिपक जाता है। गलत समय पर दवा लेने से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल

बीएमजे जनरल में प्रकाशित एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने के तरीके सही या समय सही न हो तो ये कारगर साबित नहीं होती है। एक पर्टिकुलर समय पर दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जगह बढ़ा सकती है या उसपर कोई असर नहीं दिखाएगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवा किस समय ली जा रही ये बहुत मायने रखता है। कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने का जानिए सही समय

अगर आप सुबह के समय कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो संभव है कि ये दवा उतना काम नहीं करेगी, जितना शाम को लेने पर असर दिखाती है। रिसर्च में पाया गया कि शाम को दवा लेने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है, जबकि सुबह ऐसा नहीं होता है। कोलस्ट्रॉल की दवा रात में खाना खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवा जानिए कैसे लेनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की दवा हमेशा पानी के साथ लेनी चाहिए। किसी जूस, दूश आदि के साथ इस दवा को कभी न लें। क्योंकि अगर दवा को किसी और चीज के साथ लिया जाता है तो उसका असर कम होता है। साथ ही हमेशा नार्मल पानी के साथ पीना चाहिए। गर्म या गुनगुने पानी से भी न लें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। पढ़ना जारी रखे

