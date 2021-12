किसी भी व्‍यक्ति के लिए पानी पीना बेहद सामान्‍य बात है। ऑटो में जाते हुए बस स्‍टैंड पर खड़े हुए दफ्तर में बैठे हुए बात करते करते खाना खाते-खाते पानी हम किसी भी वक्‍त पीते हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे हम बेहद सामान्‍य तरीके से लेते हैं और कभी ये सोचते भी नहीं हैं क्‍या पानी पीने का भी सही तरीका हो सकता है बस यहीं पर हम लापरवाही कर जाते हैं चूंकि इसे हम बेहद सामान्‍य क्रिया समझते हैं इसलिए हम इससे होने वाले नुकसान से वाकिफ नहीं होते हैं।

नई दिल्ली : अगर हम कहें कि आपको पानी पीने का सही तरीका नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि भई अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है। पानी की बॉटल खोली और गट-गट करके पी लिया। लेकिन क्या ये पानी पीने का सही तरीका है । द योगा इंस्‍टीट्यूट” की डायरेक्‍टर हंसा जी योगेंद्र का मानना है कि इंसान की बॉडी में 60 प्रतिशत वाटर होता है, इसलिए पानी पीने के लिए सही तरीके का इस्‍तेमाल बेहद जरूरी है।

Right water drinking time and habits for health