रात में जगमगाती रोशनी! क्या बढ़ा सकती है Brain Stroke का खतरा

Artificial light and brain health : एक नए अध्ययन में पाया गया है कि रात में लगातार बाहर की कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहने वाले लोगों को स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। चीन में 28,000 से अधिक वयस्कों पर किए गए इस शोध में यह बात सामने आई है।

Risk of brain stroke from artificial light at night