How much sleep according to age: उम्र के हिसाब से जानें कितने घंटे की नींद लेना जरूरी, ज्यादा नींद से बीमारियों का खतरा

Disadvantages Of Sleeping More or Less: नींद शरीर के लिए दवा की तरह काम करती हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नींद कई बीमारियों का कारण हो सकती है।

Published: April 30, 2022 09:29:46 am

नींद भी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। उम्र के अनुसार अगर नींद ली जाए तो वह सेहत के लिए फायदेमंद होती है। वहीं, अगर नींद कम या ज्यादा हो तो भी सेहत को नुकसान होते हैं। तो चलिए जानें उम्र के अनुसार नींद कितने घंटे की होनी चाहिए और कम या ज्यादा नींद से क्या नुकसान हो सकते हैं।

Risk of excessive sleep, know hours of sleep according to age

नींद कम होने से क्या हो सकती है दिक्कत-problem due to lack of sleep

अच्छी नींद की कमी बच्चों के मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ के लिए सही नहीं है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नींद में तेजी से होता है। वहीं, बड़ों के लिए भी नींद एक रिपेयरिंग थेरेपी है। नींद कम होने से परफॉर्मेंस में कमी, चिढ़चिढ़ापन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सिर में दर्द, दिमगा सुस्त होना आदि समस्याएं होती हैं और लांग टर्म पर ये मोटापे और डायबिटीज का कारण भी बनती हैं। उम्र के अनुसार जानें, कितने घंटे सोना है जरूरी-Know how much sleep according to age उम्र के अनुसार सोना दवा की तरह शरीर पर काम करता है। सोते समय शरीर शारीरिक और मानसिक टूट-फूट को रिपयेर करता है। तो चलिए जानें कि उम्र के अनुसार कितने घंटे सोना चाहिए। 1. नवजात शिशु जो 1-2 साल के हैं उन्हें रोज कम से कम 11 से 14 घंटे की नींद लेना चाहिए। 2. 3-5 साल के बच्चों को करीब 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। 3. 6-13 साल के बच्चों को रोज करीब 9 से 11घंटे की नींद जरूरी है। 4. 14-17 साल वालों को करीब 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। 5. 18-60 तक की उम्र वालों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। 6. 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। जाने अधिक सोने के नुकसान-disadvantages of more sleep

अगर आप अपनी उम्र से ज्यादा की नींद ले रहे तो आप डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डिप्रेशन और पीठ या कमर दर्द के शिकार हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण आस्टियोऑिर्थराइटिस का भी खतरा रहता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन में छपी स्टडी की मानें तो अधिक नींद लेने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें