आंखो को कैसे बचाएं स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणों से

आज कल लोगो का अधीक समय स्क्रीन के सामने बीत रहा है । ऐसे में इस किरण से आंखो को कैसे बचा सकते हैं । आइए जानें इसके बारे में ।

नई दिल्ली। आंखो को ब्लू किरणों से बचाना आज के समय में ना मुमकिन हैं। यदि आप चाहते हैं की स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणे आप से दूर रहे तो आपको आज इस आर्टिकल में उपाय जरूर मिल जाएगा आज हम आपको बताएंगे की किन तरीको को अपना कर आप इस चीज़ से सुरक्षा पा सकते हैं।

Save your eyes from all screen blue ray