सीजनल फ्लू के लक्षण कोविड की तरह लंबे समय तक रह सकते हैं

जयपुरPublished: Dec 15, 2023 01:15:07 pm Submitted by: Manoj Kumar

Seasonal Flu Can Cause Long-Term Symptoms Like COVID : कोविड-19 और सीजनल फ्लू से ग्रसित होने वाले रोगियों को बड़े समय तक चलने वाले नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से उनके फेफड़ों और वायुमार्गों में। एक नया अध्ययन बताता है कि 'लंबी फ्लू', जिसे हमने पहले ध्यान से नहीं देखा था, वास्तव में मौजूद है और इससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को दिखाता है। यह अध्ययन वाशिंटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया था और इसमें कोविड और फ्लू से प्रभावित होने वाले रोगियों के स्वास्थ्य पर बढ़ते जोखिमों की चर्चा की गई है।

Seasonal Flu Can Cause Long-Term Symptoms Like COVID, Study Finds

