थकान और कमजोरी चुटकियों में होगी दूर, दही से लेकर तिल और चुकंदर को डाइट में करें शामिल

Home remedies to get rid of fatigue and weakness -नींद और बेहतर खान-पान के बाद भी आज हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, तो आपको अपनी डाइट में सुधार की जरूरत है। थकान और कमजोरी और हर समय नींद सा महसूस होना यह बताता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है।

Published: March 05, 2022 04:21:58 pm

बॉडी सेल्स को एक्टिव रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो दिमाग तक ऑक्सीजन सही तरीके नहीं पहुंचता। इससे शरीर के बाकी अंगो में तक खून के जरिये पहुंचने वाला ऑक्सीजन भी स्लो होता है। इससे शरीर में थकान, अनिद्रा और कमजोरी बनी रहती है।

हीमोग्लोबिन एक आयरन से भरपूर प्रोटीन है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से ही थकान, कमजोरी, सांस की तकलीफ, सिरदर्द, आदि का कारण बन सकता है। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन पर असर पड़ सकता है। इससे बॉडी व ब्रेन फंक्शन में भी रुकावट आती है।

बहुत से लोग शरीर में खून की कमी को पूरी करने के लिए आयरन की गोलियां, सप्लीमेंट्स या दवाएं लेते हैं लेकिन आप कुछ नेचुरल फूड्स से भी शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो शरीर में खून की कमी नहीं होने देगी और हीमोग्लोबिन बनाने में भी मदद करेगी।

हल्दी के साथ दही-एनीमिया से पीड़ित लोगों को दिन में 2 बार 1 कप दही में हल्दी डालकर खानी चाहिए। इससे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और पाचन भी सही रहेगा।

हरी सब्जियां अधिक खाएं

पालक, अजवाइन, सरसों का साग और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियोां क्लोरोफिल व आयरन का अच्छा स्रोत है। इससे हीमोग्लोबिन भी बनता है और शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होती।

तांबे का पानी पिएं

आयुर्वेद में तांबे के पानी को बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह पी लें। यह आपके शरीर को प्राकृतिक खनिजों से भरने में मदद करता है।

चुकंदर या अनार का रस पिएं

अनार और चुकंदर फोलिक एसिड, आयरन, कॉपर, पोटैशियम से भरपूर होता है। अगर इन दोनों जूस को नियमित रूप से लिया जाए तो शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी।

काले तिल का प्रयोग बढ़ाएं

खाने से आयरन की मात्रा बढ़ाने का एक और बढ़िया तरीका है, काले तिल। आप तिल को थोड़े से पानी में दो से तीन घंटे के लिए भिगोकर रखें और फिर उन्हें पीसें। इसे रोजाना एक चम्मच शहद के साथ लें।

किशमिश और खजूर जरूर खाएं

खजूर और किशमिश आयरन और विटामिन सी से भरपूर होता है। नाश्ते या ईवनिंग स्नैक्स में मुट्ठीभर किशमिश और 1-2 खजूर खाएं। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी और शरीर में खून की कमी भी नहीं होगी। अनार और चुकंदर फोलिक एसिड, आयरन, कॉपर, पोटैशियम से भरपूर होता है। अगर इन दोनों जूस को नियमित रूप से लिया जाए तो शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी।खाने से आयरन की मात्रा बढ़ाने का एक और बढ़िया तरीका है, काले तिल। आप तिल को थोड़े से पानी में दो से तीन घंटे के लिए भिगोकर रखें और फिर उन्हें पीसें। इसे रोजाना एक चम्मच शहद के साथ लें।खजूर और किशमिश आयरन और विटामिन सी से भरपूर होता है। नाश्ते या ईवनिंग स्नैक्स में मुट्ठीभर किशमिश और 1-2 खजूर खाएं। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी और शरीर में खून की कमी भी नहीं होगी।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। । किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें