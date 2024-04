Submitted by:

Ear infection symptoms : आज हर कोई मोबाइल का उपयोग करता है और कानों में उनके ईयरफोन और एयरपॉड्स लगे रहते हैं। चाहे जूम मीटिंग हो या म्यूजिक सुनना हो, इसका उपयोग बढ़ गया है। हेडफोन और ईयरफोन से होने वाले नुकसान और इन्हें कब उपयोग करें इसके बारे में बता रहे ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शुभम अग्रवाल ...

sharing earphones can spread bacteria and cause ear infections