Shark Tank जज नमिता थापर को हुआ पेरीमेनोपॉज़ से सामना: खुलकर बताई बातें

पेरीमेनोपॉज़ के दौरान शरीर का क्या होता है? What happens to the body during perimenopause?

पेरीमेनोपॉज़ (Perimenopause) के दौरान, आपके अंडाशय पूरी तरह से अंडे छोड़ना बंद करने की आशंका में एस्ट्रोजन (जिसे महिला हार्मोन के रूप में जाना जाता है) कम बनाना शुरू कर देते हैं।

अंत में, आपका शरीर रजोनिवृत्ति (Menopause) में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा है, जो वह चरण होता है जब आप अब गर्भवती नहीं हो सकतीं। यह महिला के प्रजनन चक्र में एक सामान्य और प्राकृतिक विकास है।