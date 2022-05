Side Effects Of Coffee: ज्यादा कॉफी पीना बढ़ा सकता है कोलेस्ट्राल, लेकिन इन बीमारियों के लिए एक कप भी है खतरनाक

गर्मी में ज्यादा कॉफ़ी पीना शरीर और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। वहीं, कुछ बीमारियां काफी पीने से बिगड़ सकती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन बीमारियों में काफी नुकसानदायक है।

कॉफी के शरीर पर नुकसान- The harm on the body of coffee

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा- increased risk of cholesterol

यूआईटी द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे की रिसर्च में पाया गया है कि अगर तीन कप से ज्यादा कॉफी पी जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि कॉफी में प्राकृतिक तेल होते हैं जो रक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। अनफ़िल्टर्ड कॉफ़ी, लंबे समय तक गर्म पानी के संपर्क में रहने से सबसे ज्यादा तेल रिलीज करती है।

हाई ब्लड प्रेशर का खतरा-high blood pressure risk

अगर आप दिनभर में 3 कप से अधिक कॉफी रोज पी रहे हैं तो आपका बीपी हाई होना तय है। लो बीपी में कॉफी पीना बेहतर होता है।

माइग्रेन अटैक-migraine attack

अगर आप माइग्रेन के मरीज हैं तो आपके लिए कॉफी जहर समान है,क्योंकि इसे पीने के बाद माइग्रेन अटैक आने के चांसेज बढ़ जाते हैं। कॉफी में मौजूद कैफीन माइग्रेन को ट्रिगर करता है।

ग्लूकोमा की समस्या-glaucoma problem

कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करने से ग्लूकोमा की परेशानी बढ़ सकती है। इससे आपकी आखों की रौशनी को खतरा हो सकता है। तो अगर आप आंखों से जुड़ी समस्या खासकर मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं तो कॉफी अवॉयड करें।

नींद न आने की समस्या-trouble sleeping

शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैफीन जाने से अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए दिन भर में कोशिश करें। शाम के छह बजे के बाद तो भूलकर भी कॉफी न पीएं।

गैस-एसिडिटी-gas acidity

दिन में कई कप कॉफी पीने से गैस, बदहजमी, अपच और कब्ज जैसी परेशानी हो सकती है। जो भी इस समस्या के मरीज हैं उनके लिए भी कॉफी का एक कप भी समस्या बढ़ा सकता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।