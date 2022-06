Chia Seeds: ज्यादा मात्रा में चिया सीड्स का न करें सेवन, स्वास्थ्य को हो सकती हैं कई समस्याएं

Chia Seeds Side Effects: चिया सीड्स का सेवन आमतौर पर सेहत के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन वहीं इनका ज्यादा मात्रा में सेवन से शरीर को बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए इनके सेवन के सही तरीके के बारे में आपको भी पता होना चाहिए।

Updated: June 03, 2022 11:31:50 am

Chia Seeds Side Effects: चिया सीड्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माना जाता है, इसके सेवन से वजन नियंत्रण में रहता है, वहीं ये बेली फैट की समस्या को भी नियंत्रण में करता है। चिया सीड्स को ज्यादातर स्मूदीज, सलाद में मिक्स करके इनका सेवन किया जाता है, इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, वहीं कैलोरी की मात्रा भी बेहद कम होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि किया सीड्स के ज्यादा मात्रा में सेवन से शरीर को कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए इनके सेवन के सही तरीकों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।

जानिए कि चिया सीड्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे शरीर को कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं, इसलिए एक दिन में दो-तीन बार से ज्यादा क्यों नहीं करना चाहिए।

