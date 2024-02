ज्यादा चीनी खाते ही शरीर के किस अंग पर क्या होता है असर

Side effects of eating too much sugar: चीनी का ज्यादा सेवन हमारे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बावजूद भी मीठे की मात्रा पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रतिदिन 10 से 12 चम्मच से ज्यादा चीनी खाने से शरीर को धीरे—धीरे नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि किस अंग पर क्या होता है असर।

सबसे ज्यादा नुकसान चीनी युक्त पेय पदार्थों से रहता है। कोल्ड ड्रिंग्स, कैंडी, बेक किया हुआ सामान और मीठे डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा चीनी होती है। इनके नियमित सेवन से भी कई तरह की परेशानियां सामने आती है। कोई भी उत्पाद खरीदते समय सबसे पहले चीनी की मात्रा को जरूर देखिए, इससे भी आपको मदद मिल सकती है। चीनी की ज्यादा मात्रा से शरीर के अंगों पर विपरीत असर पड़ता है।

ब्रेन पर असर

चीनी खाने से आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक अच्छा महसूस कराने वाला रसायन उत्पन्न होता है। कैंडी और चॉकलेट खाने से डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है, इससे भी आनन्द की अनुभूति होती है और धीरे—धीरे चीनी खाने का नशा चढ़ जाता है। दांत भी होते है खराब

कैंडी आपके दांतों को खराब कर सकती है। कैविटीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया आपके कुछ मीठा खाने के बाद आपके मुंह में चीनी खाना पसंद करते हैं। जोड़ों में दर्द

बहुत सारी मिठाइयां खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है क्योंकि इससे शरीर में सूजन पैदा होती है। साथ ही, अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग बहुत अधिक चीनी खाते या पीते हैं उनमें रुमेटीइड गठिया विकसित होने की अधिक संभावना हो सकती है। त्वचा में सूजन

सूजन का एक और दुष्प्रभाव यह है कि इससे आपकी त्वचा तेजी से बूढ़ी हो सकती है। ज्यादा चीनी खाने से त्वचा पर झुर्रियां और ढीली त्वचा एक बड़ा कारण है। इससे लिवर को भी नुकसान पहुंचता है। फैटी लिवर

अतिरिक्त चीनी की प्रचुर मात्रा में फ्रुक्टोज या उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होने की संभावना है। फ्रुक्टोज लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब फ्रुक्टोज यकृत में टूटते है तो यह वसा में बदल जाता है। इसके कारण लिवर फैटी होने लगता है। ज्यादा चीनी की मात्रा वजन भी बढ़ा देती है, इससे भी असर देखने को मिलता है। हार्ट को नुकसान ज्यादा चीनी पूरे शरीर की धमनियों को प्रभावित करती है। इससे उनकी दीवारें सूज जाती हैं और सामान्य से अधिक मोटी हो जाती हैं और अधिक कठोर हो जाती हैं, इससे दिल पर दबाव पड़ता है और समय के साथ इसे नुकसान पहुंचता है। हृदय रोग और विफलता का भी खतरा बढ़ सकता है। किडनी की सेहत पर असर

यदि आपको डायबिटीज हैं, तो बहुत अधिक चीनी से किडनी खराब हो सकती है। गुर्दे रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार जब रक्त शर्करा का स्तर एक निश्चित मात्रा तक पहुंच जाता है, तो गुर्दे मूत्र में अतिरिक्त चीनी छोड़ना शुरू कर देते हैं। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो मधुमेह गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है, जो उन्हें आपके रक्त में अपशिष्ट को फ़िल्टर करने में अपना काम करने से रोकता है। इससे किडनी फेल हो सकती है।