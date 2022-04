Face Waxing Harmful Effects: फेस वैक्स कराती हैं आप? जानिए इसके नुकसान और हानिकारक प्रभाव

Face waxing skin problem: क्या आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों को हाटने या चिकना बनाने के लिए फैस वैक्सिंग का सहारा लेती हैं? तो जान लें , अनजाने में आप इसके कितना नुकसान पहुंचा रही हैं।

चेहरे पर वैक्सिंग कराना बहुत आम बात है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट और स्किन पर नुकसान भी कम नहीं हैं। लंबे समय तक बार-बार फेस वैक्सिंग कराने से कई दिक्कते हो सकती हैं। तो चलिए जानें कि, क्यों नहीं करना चाहिए फेशियल वैक्सिंग।

Side Effects Of Face Waxing And Reasons To Avoid