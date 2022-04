Side Effects of Sunscreen: चेहरे पर दाने और आंखों की एलर्जी का कारण सनस्क्रीन तो नहीं? स्किन पर लगाने से पहले जान लें इसके साइड इफेक्ट्स भी

Rash, Acne, Eye Allergies :स्किन को यूवी रेज़ से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है लेकिन क्या आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी पता हैं?

Published: April 17, 2022 09:36:39 am

सनस्क्रीन लगाना जरूरी है और ऐसा करने से आप केवल टैनिंग से ही नहीं, स्किन कैंसर से भी बचते हैं, लेकिन सनस्क्रीन हर किसी के लिए अच्छा है, यह जरूरी नहीं। यानी, कई बार सनस्क्रीन के कारण स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है और कई और स्किन समस्याए पैदा हो सकती है। तो चलिए आज आपको सनस्क्रीन के कुछ ऐसे ही नुकसान और बचाव के तरीके बताएं।

Side Effects of Sunscreen

ये सही है कि सनस्क्रीन में त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, लेकिन कुछ स्किन और स्किन की समस्याओं पर इसके फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होते हैं। सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है और ये कई बार कुछ स्किन पर सही तरीके से अपना इफेक्ट नहीं छोड़ते। सनस्क्रीन स्किन को एजिंग इफेक्टस, सनबर्न, टैनिंग और स्किन कैंसर तक से बचाती है। बाजार में सनस्क्रीन आपको क्रीम, लोशन और माॅइश्चराइजर के रूप में मिलते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं और कैसे इससे बचें, चलिए जानें

सनस्क्रीन के साइड इफेक्ट्स- Side effects of sunscreen 1. केमिकल से नुकसान

स्किन को यूवी रेज के नुकसान से बचाने के लिए सनस्क्रीन में कई तरह के केमिकल यूज होते हैं। टेट्रासाइक्लिन, सल्फा फेनोथियाजिन जैसे केमिकल कई बार स्किन को नुकसान पहुचाने लगती हैं।

2. स्किन एलर्जी

सनस्क्रीन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन जब त्वचा पर लगते हैं तो उससे खुजली, लाल चकत्ते, त्वचा पर लालपन, सूजन जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर कोई भी सनस्क्रीन लगाने से किसी भी तरह की एलर्जी महसूस हो तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें।

3. आंखों में जलन

सनस्क्रीन लगाते वक्त कई बार हमारी आंखों में भी चला जाता है। आंखों में सनस्क्रीन जाने से दर्द, जलन की समस्या हो सकती है। कुछ सनस्क्रीन में काफी अधिक मात्रा में केमिकल होते हैं, इसलिए अगली बार जब भी सनस्क्रीन लगाते समय आंखों में चला जाए, तो उन्हें ठंडे पानी से धो लें। हां, अगर कभी इसके बाद भी समस्या महसूस हो, तो अपने डाॅक्टर से तुरंत संपर्क करें।

4. बढ़ते मुहांसे

अगर आपकी त्वचा पहले से ही सेंसिटिव है, तब आपके लिए सनस्क्रीन का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन में मौजूद केमिकल्स मुहांसों की समस्या को और बढ़ा सकते हैं। मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप अपने लिए या तो कोई मेडिकेटेड सनस्क्रीन का चयन करें या फिर अपने डाॅक्टर की सलाह लें।

5.पोर्स बंद होना

सनस्क्रीन अगर चेहरे पर हमेशा लगी रहे तो इससे पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं। इसकी वजह फंगल इंफेक्शन से लेकर दाने तक की समस्याए होंने लगती हैं। सनस्क्रीन से एलर्जी होने पर क्या करें- what to do if you are allergic to sunscreen

सनस्क्रीन से जिन्हें एलर्जी हो वह सनब्लॉक यूज कर सकते हैं। ये भी सनस्क्रीन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके नुकसान कम होते हैं और ये सेंसेटिव स्किन के लिए भी अच्छा होता है। वहीं अगर आप किसी भी तरह के केमिकल्स से दूर रहना चाहते हैं तो अपनी स्किन को कॉटन के कपड़े से पूरी तरह ढ़क कर रखा करें। ये उपाय आपको धूप से भी बचाएगा और यूवी रेज के सीधे संपर्क में आने से स्किन बचेगी।

