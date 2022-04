Signs and Symptoms of Diabetes: इन संकेतों से पहचानें बच्चों में डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ते ही दिखते हैं ये लक्षण

Signs and Symptoms of Diabetes: इन संकेतों से पहचानें बच्चों में डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ते ही दिखते हैं ये लक्षण

High Blood Sugar Sign: ब्लड शुगर चुपके से शरीर में बढ़ने लगता है। हालांकि, शरीर से मिलने वाले संकेत और लक्षण शुगर या डायबिटीज का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ब्लड शुगर बड़े या बच्चें में जब भी बढ़ता है, एक ही संकेत देता है। मौजूदा समय में बच्चें भी तेजी से डायबिटीज के शिकार हो रहे है। अगर शुरुआती दिनों में ही ब्लड शुगर का बढ़ना पकड़ में आ जाए तो डायबिटीज से बचा जा सकता है।

Signs and symptoms of diabetes, causes of high blood sugar in children