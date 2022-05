Clean Kidney Naturally: ये संकेत बताते हैं कि किडनी को डिटॉक्स की है जरूरत, इन तरीकों से करें नेचुरली गुर्दे की सफाई

किडनी केवल शरीर के विषाक्त पदार्थ ही नहीं छानती, बल्कि ये रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और ब्लड प्रेशर को भी रेग्युलेट करने का काम करती है। इसलिए किडनी को हेल्दी रखने के लिए डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानें कैसे पहचाने की किडनी की भी साफ-सफाई की जरूरत है।

ये संकेत बताते हैं किडनी को चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन -these signs show that the kidney needs detoxification

1. हर समय कमजोरी और बिना काम के भी थकान महसूस होना

2. बेवहज ही जी मिचलाने की समस्या

3. स्किन का खुरदुरा और खुजली होना

4. एड़ियों में सूजन आना

5. ब्रेन फॉग

6. पैरों में सूजन या दर्द का बने रहना। खासकर पिंडलियों में

7. बार-बार किडनी में स्टोन होना

8. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होना

9. मुंह में खराब स्वाद आना

10. पेशाब जल्दी होना, या पेशाब का रंग भूरा या लाल होना

किडनी फ्लश करने के तरीके-ways to flush kidney अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीएं

हर अंग को सही तरीके से अपना कार्य करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी की कमी होगी तो किडनी भी ठीक से काम नहीं करेगी। किडनी को यूरिन बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्टों को बाहर निकालता है। यूरिनकी कम मात्रा किडनी डिस्फंक्शन, गुर्दे में पथरी बनने का कारण बनती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम तीन लीटर पानी जरूर पीएं।

बेरीज और विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें

अधिकतर बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स होता है औ ये किडनी की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। इससे इंफ्लेमेशन और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। ब्लूबेरी और कैनबेरीज या विटामिन सी से भरी चीजें खूब खाएं। कैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट को संक्रमण से बचाती है। वहीं ब्लूबेरीज में पोटैशियम, सोडियम और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, जिससे किडनी भी हेल्दी होती है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन

आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों का भी सेवन कर सकते हैं. ये अत्यधिक ओमेगा-6 फैटी एसिड को संतुलित करता है। ओमेगा-6 के उच्च स्तर से किडनी स्टोन होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा, ओमेगा -3एस यूरिन के जरिए प्रोटीन को बाहर निकालने के जोखिम को भी कम करता है।

खूब खाएं तरबूज और अनार

तरबूज में भरपूर मात्रा में पानी, फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो किडनी को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तरबूज में यौगिक लाइकोपीन होता है, जो किडनी डैमेज होने पर इंफ्लेमेशन होने से बचाता ह। तरबूज शरीर में साइट्रेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सालेट के लेवल को बैलेंस करने में भी मदद कर सकता है। अनार में पोटैशियम काफी होता है, जिसे किडनी को क्लीन करता है। पोटैशियम गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम कर सकता है। गुर्दे से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। बावजूद इसके, तरबूज और अनार में अधिक मात्रा में पोटैशियम होता है, जिनका सेवन किडनी क्लिंज के दौरान अत्यधिक नहीं करना चाहिए। पोटैशियम उन मिनरल्स में से एक है, जिसे किडनी की कार्यक्षमता में किसी भी तरह की खराबी आने पर उसे साफ कर पाना मुश्किल होता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।