सर्दियों में दिल की बीमारी वाले लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। हालांकि साल भर में दिल की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के महीनों में दिल के दौरे और स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं।

How to protect your heart in winter