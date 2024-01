15-30 मिनट की एक्सरसाइज से लंबे समय तक बैठने से होने वाली मौत का खतरा कम हो सकता है

Submitted by:

Published: Jan 24, 2024

एक नए शोध से पता चला है कि जो लोग मुख्य रूप से बैठ कर लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें मृत्यु दर के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए प्रतिदिन 15 से 30 मिनट की अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता होगी।

Sitting for long hours? 15-30 minutes of exercise can cut death risk