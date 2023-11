स्किन कैंसर का एक कारण धूप भी, सीधे सम्पर्क से बचें

जयपुरPublished: Nov 09, 2023 07:44:35 pm Submitted by: Jaya Sharma

skin cancer due to working under the sun: स्किन कैंसर से मौत का एक कारण धूप में लगातार काम करना भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संयुक्त अनुमान के अनुसार सूरज के नीचे काम करने से गैर-मेलेनोमा त्वचा कैंसर से लगभग 3 में से 1 मौत हो रही है।

स्किन कैैंसर से मौत का एक कारण धूप भी, सीधे सम्पर्क से बचें

हालही जारी एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में जारी शोध में पाया गया है कि धूप में काम करने वाले लोगों में गैर-मेलेनोमा त्वचा कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यह खतरा फील्ड वर्क से लेकर उन सभी लोगों में हैं जिसका ज्यादातर समय सीधे धूप में निकलता है। अनुमान के अनुसार 2019 में बाहर काम करते समय 1.6 बिलियन लोग सौर पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आए, जो सभी कामकाजी उम्र के लोगों के 28 प्रतिशत के बराबर है।