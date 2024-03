डायबिटीज के मरीजों में त्वचा की समस्या लिवर को कर सकती है खराब

Submitted by:

टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में एक त्वचा की समस्या देखी गई है। इसमें गर्दन के पिछले हिस्से पर त्वचा मोटी हो जाती है, उसका रंग गहरा हो जाता है और छूने पर वह मखमली जैसी लगती है।

Skin Trouble a Sign of Liver Damage in Diabetic Indians, Says Study