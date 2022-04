Sleeping Tips According To Ayurveda: अलग-अलग दिशाओं में सोने से क्या होता है सेहत पर असर? आयुर्वेद से जानें सही दिशा

Connection Of Sleep Direction: ज्योतिष ही नहीं, आयुर्वेद में भी सोने के लिए सही दिशा का उल्लेख है। सोने की दिशा का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, चलिए जानें।

सेहत पर दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। आप सिर किस दिशा में रखकर सोते हैं, उसका असर आपकी सेहत पर भी होता है। साइंस और ज्योतिष दोनों ही सोने की दिशा को लेकर गंभीर हैं।

Health Effect of sleeping in different directions