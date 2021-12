अब ठंड का मौसम पूरी तरह से आ गया है और इसका भी अब दिखने लगा है । ठंड के द‍िनों में तापमान ग‍िरने का असर हमारी स्‍क‍िन पर पड़ता है त्‍वचा में ड्रायनेस आने लगती है। आपके कोमल हाथ भी रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं कुछ लोगों को ठंड के द‍िनों में हाथ में खुजली के कारण रेडनेस की समस्‍या भी होने लगती है।

special hand cream will prevent dryness and redness of hands in winte