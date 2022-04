Fatty liver: स्किन पर दिखने लगे कुछ ऐसे निशान तो समझ लें लिवर दे रहा जवाब

नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर (non-alcoholic fatty liver) की समस्या बेहद कॉमन बीमारी है। इससे बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी पीड़ित होते हैं। इस बीमारी का कारण, लक्षण और बचाव क्या है, चलिए जानें और यह भी समझें कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

Published: April 09, 2022 09:09:42 am

बता दें कि विश्व स्तर पर एनएएफएलडी (NAFLD- non-alcoholic fatty liver) लिवर की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बीमारियों में से एक है। ये फैटी लिवर की बीमारी बड़ों से लेकर बच्चों तक में पाई जाती है, वहीं, मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है।

Spider veins on the skin are a symptom of non-alcoholic fatty liver

NAFLD को साइलेंट बीमारी के रूप में जाना जाता है क्योंकि जब लिवर फैटी होता है तो इसके संकेत या लक्षण शुरुआत में नजर नहीं आते हैं और कई बार लंबे समय तक इस बीमारी का संकेत नहीं मिलता। इस बीमारी में लिवर के अंदर फैट जमा होने लगता है और इसी कारण ये फैटी लिवर में बदल जाता है।

नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर के लक्षण-Non Alcoholic Fatty Liver Symptoms

थकान, पेट में दिक्कत, लाल हथेलियां, नाखून पीला होना, यूरिन का अत्यधिक पीला होना, शरीर का पीला पड़ जाना। इसके अलावा नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर रोग के स्किन पर कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी स्थिति बहुत खतरनाक है।

स्किन पर दिखते हैं ऐसे लक्षण- Sign on skin of fatty liver

इस रोग की शुरूआत में किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते। आंख, यूरिन और नेल्स के साथ पूरा शरीर धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है। और जब यह स्थिति अधिक गंभीर हो जाती हैं तो स्किन पर स्पाइडर वेन्स दिखाई देते हैं। यह स्पाइडर वेन्स आपको फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर, सोरोसिस आदि में दिखाई देती हैं।

क्या है स्पाइडर वेन्स- What is Spider Veins

स्पाइडर वेन्स जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा सिरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह लिवर में मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स की विशेषता है जो रक्त संचार को बहुत धीमा कर देती है। इसकी वजह से ही रक्त के दबाव में वृद्धि होती है और रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं और इसी से वैरिकाज़ नसों का निर्माण होता है। ऐसे में जब स्पाइडर वेन्स त्वचा पर दिखाई देती हैं।

बॉडी पर जानिए कहां नजर आती है स्पाइडर वेन्स-Where Spider Veins Are Seen on the Body

यह स्पाइडर वेन्स बेहद छोटी, डैमेज और नीले या लाल रंग की होती हैं जो आपको स्किन के ऊपर ही दिखाई देती हैं। यह आपको फैटी लिवर की एडवांस स्टेज या लिवर के सोरोसिस के दौरान ही दिखाई दे सकती है। आमतौर पर यह कमर,कंधे और चेहरे पर ही नजर आती हैं। यह समस्या उन लोगों को अधिक होती है जो पतले तो हैं लेकिन उनके पेट में बहुत ज्यादा फैट मौजूद है।

फैटी लिवर से हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां- fatty liver diseases

जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, लीवर में सूजन आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) हो जाता है। इसके बाद फाइब्रोसिस और सिरोसिस होता है, जहां लीवर खराब हो जाता है और अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लिवर सिरोसिस की भी समस्या होने लगती है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें